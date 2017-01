article

WATERPOLO - In het kader van lijfsbehoud deden de mannen van De Vennen goede zaken door hekkensluiter Hellas/Glana eronder te houden, 11-9. De marge van drie doelpunten in de eerste periode, 5-2, hadden de Dongenaren in de loop van de strijd hard nodig voor hun resultaat.

Zwaarbevochten zege van de waterpoloers van De Vennen

