BIELES - Stan Godrie haalde zondag de finish van het WK veldrijden niet. En dat ondanks een goede start en een stel prima benen. ,,Ik denk dat ik wel zeven keer ben lek gereden", verzuchtte de boerenzoon uit Zundert. ,,Ik voelde me goed en had eindelijk weer eens beste benen. Maar tegen zoveel pech is niks te beginnen."

Zeven lekke banden nekken Stan Godrie op WK veldrijden

