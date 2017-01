article

TUPIZA - Ebert Dollevoet uit Valkenswaard is er ook in zijn negende deelname niet in geslaagd het einde te halen van de Dakar Rally. Donderdag bleef de man van het Top Events Rally Team met zijn nieuwe navigator Patrick van Lee achter op de proef naar Bolivia. De Volvo bleek niet meer te repareren.

Weer vroegtijdige afgang Ebert Dollevoet in Dakar Rally

