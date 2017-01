Vooral de penningmeester zal juichen bij de 'GP Mathieu van der Poel'

WOENSDRECHT - De GP Adrie van der Poel is zondag 22 januari andermaal de finale van de wereldbeker. Dankzij de twitterfittie tussen Niels Albert (ploegleider Wout van Aert) en Mathieu van der Poel belooft het daarnaast meer dan ooit de thuiswedstrijd voor de jongste zoon van de onder vuur liggende parcoursbouwer Adrie van der Poel te worden. Tijdens de presentatie van het evenement vrijdag in Woensdrecht werd het vuurtje alvast behaaglijk opgestookt.

"In Hoogerheide mag ik doen wat ik, niet in Luxemburg. Daar voer ik slechts uit wat een ander op papier heeft gezet", zo zei Adrie van der Poel in de discussie over zijn rol als parcoursbouwer van het komende WK. Zondag 22 januari is het weer zover. Dan rijdt de veldritop de finale van de wereldbeker op een parcours dat helemaal van Adrie is. Maar of daarmee ook zijn zoon in het voordeel is valt te twijfelen. Vorig jaar noemde junior na zijn winst op de Brabantse Wal de omloop van zijn vader nog 'een strontparcours.' Oftewel: hij heeft het liever anders.

Dat gaat niet gebeuren. Hoogerheide houdt vast aan het bestaande rondje over de vernieuwde Scheldeweg en de trap van de Uilenberg. Toch zal Mathieu van der Poel er meer dan anders het thuisvoordeel moeten gaan voelen. Heel Hoogerheide schaart zich achter de oud-wereldkampioen nu Niels Albert zich druk maakt over de rol van zijn vader in Luxemburg. "Emoties zijn goed", zegt organisatie-voorzitter Jan Prop alvast. Want die zullen vooral de koopverkoop stimuleren, weet Hoogerheide uit eigen ervaring. Voor het WK van 2009 trokken de Vlaamse crossfans massaal naar de Brabantse Wal om daar topfavoriet en aartsvijand Lars Boom uit te jouwen.

Hoogerheide grijpt de controverse voorlopig vooral ludiek aan. Rondemiss Britt verklaarde dat Mathieu 'een knappere vent' is dan Wout van Aert. En de speaker van dienst zegt ondanks de modder de twee altijd uit elkaar te kunnen houden. "Want die voorop rijdt is Mathieu." Voorzitter Jan Prop zegt te zullen juichen als Mathieu van der Poel wint. "Omdat ik fan van hem ben. Dat weet iedereen. Maar als er iemand anders wint, krijgt die van mij een nette zo stevige handdruk." Prop zegt dat zijn organisatie geen moeite heeft om kleur te bekennen. "We hebben in een vergadering wel eens geopperd om onze wedstrijd in de toekomst de GP Mathieu van der Poel te noemen."

De wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide is slechts kinderspel bij wat Niels Albert en zijn pupil in de toekomst nog te wachten staat. Volgend jaar wordt het WK gereden in Valkenburg. Op een parcours dat al jaren de signatuur van Adrie van der Poel draagt. Voor het WK van 2020 heeft Hoogerheide zich kandidaat gesteld. Op een parcours dus waar Van der Poel 'mag doen wat ik wil.' Jan Prop voert aan dat Van der Poel in Valkenburg vooral gaat proberen om de omloop dusdanig aan te passen dat er ruimte ontstaat voor de te verwachte toestroom van enkele tienduizenden toeschouwers.

De voorzitter verwacht niet dat de emoties in 2020 zo hoog zijn opgelopen dat hij genoodzaakt is om parcoursbouwer en naamgever Adrie van der Poel tijdelijk op een zijspoor te zetten. "Welnee. Alles wat wij en wat

Adrie doet wordt gecontroleerd door de UCI en moet voldoen aan heel veel strikte regels." Het is volgens hem ook niet de bedoeling dat er nog veel veranderd gaat worden aan de huidige omloop. "Iedereen roemt ons parcours. Waarom zou het dan gaan veranderen." Omdat zoon Mathieu het maar niks vindt? Prop schudt nog een keer lachend het hoofd. "Ach, misschien maken we er tegen die tijd een rondje voor Joris Nieuwenhuis van. Maar voor alle duidelijkheid: we moeten het WK eerst maar eens toegewezen zien te krijgen."