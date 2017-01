Verschil tussen Versluis en Stacey na 4 dagen race 15 seconden

TUPIZA - De kopmannen van het Eurol Veka MAN Rally Team maken zich in de eerste week van de Dakar Rally nog niet druk om het truckklassement. Peter Versluis (8e) en Hans Stacey (9e) staan keurig in de top 10, na 4 dagen racen gescheiden door 15 seconden.

De vierde etappe was wat dat betreft een goede reminder voor Werkendammer Versluis, die erop gebrand was om zijn plaats in de top 5 terug te veroveren. “Dat moet ik toch een beetje zien los te laten”, constateerde Versluis na afloop in Tupiza. “Vooraan starten is niet per se een voordeel en te gedreven zijn geeft een groter risico op fouten. In plaats van een plaatsje te stijgen, ben ik er twee gezakt en alleen maar omdat ik een kwartier bezig was met een lekke band. Daarna koos ik de verkeerde doorgang en kwam ik klem te zitten onder een viaduct. De schade aan de truck valt gelukkig mee, maar hij knapt er niet van op. Het materiaal heeft deze rally toch al behoorlijk te lijden."



Bestenaar Stacey, als vijfde aan de etappe begonnen, had moeite met het vinden van een waypoint in de duinen. "Toen we terugreden, zagen we de trucks die achter ons waren gestart al aankomen. Dan weet je al dat je dat kwartier niet meer goedmaakt. Maar we zijn nog maar op een kwart. Alles ligt nog open. Wat nu nog minuten zijn, kunnen over een paar dagen uren zijn. De prijzen worden toch pas eind volgende week verdeeld.”