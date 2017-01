Van Loon: 'Weer een kans minder om tijd terug te pakken'

ORURO - Erik van Loon had zich erg verheugd op het tweede deel van de vijfde etappe van de Dakar 2017. Maar dat deel werd vrijdag geschrapt. Door de aanhoudende regen was het parcours tussen Tupiza en Oruro in Bolivia iets wat het midden hield tussen een modderpoel en een ijsbaan. Aan de finish van de tot 219 kilometer ingekorte proef noteerde Van Loon de elfde tijd, op 31 minuten en 46 seconden van dagwinnaar Sébastien Loeb.

Navigatie was op het eerste gedeelte cruciaal. Ook Eerselnaar Van Loon en zijn navigator Wouter Rosegaar uit het dorp Zeeland raakten het spoor bijster. ,,Bij het eerste punt zijn we op een gegeven moment een heel eind terug gereden. Vanaf daar zijn we opnieuw begonnen en toen bleek dat we vijf meter verder naar rechts hadden gemoeten. Daar baalde ik wel van”, aldus Van Loon. Daarna stond in het roodbook de aanwijzing 'meerdere tracks'. Uit de opgegeven kompaskoers moest blijken welke de goede was. ,,We dachten dat we goed zaten, maar het waypoint kwam niet. Er kwamen wel allemaal auto’s teruggereden, dus wij zijn ook omgedraaid. Gelukkig vonden we het toen vrij snel, met een beetje mazzel, en hoefden we niet 14 kilometer terug naar het laatste referentiepunt waarvan we zeker wisten dat het goed was. Al met al zijn we wel een half uur zoet geweest met dat zoeken. Dat is jammer, want het rijden ging super.”

De omstandigheden maakten het een hachelijke onderneming. Van Loon: ,,Het was niet in te schatten hoe de grip was, het was steeds anders. Witte klei, rode klei, soms droog, soms was het net ijs, zo glad. Ik kan wel snappen dat ze de proef hebben ingekort. Het was echt gevaarlijk op sommige momenten.” Het verbaasde Van Loon niet dat de zesde etappe zaterdag naar La Paz is afgelast.,,Jammer, want dat is weer een kans minder om tijd terug te pakken'', aldus de nummer 20 van het algemeen autoklassement.