Van de Laar etmaal langer onderweg in uitdagende Dakar dan eindwinnaar

BUENOS AIRES - In de voorlaatste etappe, vrijdag, ging het nog bijna mis in de Dakar Rally voor het team van Jan van de Laar.

De koppeling zat vol feshfesh en er ging een bladveer stuk. Om vier uur ’s nachts parkeerde Van de Laar zijn vrachtwagen in het bivak van Río Cuarto. De monteurs hadden een paar uur tijd om de boel in orde te maken voor de laatste etappe. Dat lukte. De trucker uit Best parkeerde zijn DAF als 33ste in het eindklassement, op bijna dertig uur van de Russische winnaar Eduard Nikolaev. Daar zaten in totaal ook zeven uren bij aan straftijd.

"Ook die laatste proef was nog mooi”, vond Van de Laar. “We hebben natuurlijk veel te weinig wedstrijdkilometers gereden, maar wat we hebben gereden was mooi. Het was zwaar, de navigatie was uitdagend, eigenlijk zat alles er in. We hebben elke dag genoten.”

Als alles goed gaat, kan Jan van de Laar heel hard rijden. Maar het ging lang niet altijd goed deze Dakar Rally. "De Dakar bestaat uit uitdagingen”, zei Jan van de Laar aan de finish. "Die hebben we van begin tot eind gehad, maar we zijn er wel.”