Valentijn en Van Beers sneuvelen in Zundert

ZUNDERT - Gerwin Valentijn en Barry van Beers zijn er niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken van het Van Beers-Son Kersttoernooi driebanden in Zundert. Voor beide West-Brabantse biljarters is de poulefase het eindstation.

Valentijn verloor woensdagavond zijn derde poulewedstrijd van Peter Ceulemans. De Belg versloeg de Willebrorder met 40-22 in 24 beurten. Valentijn eindigde daardoor als derde in poule B, een plek te laag om de kwartfinales te bereiken.

Van Beers komt donderdagmiddag nog in actie tegen Martin Horn in de wetenschap dat de tweede plaats in poule C voor hem niet meer te halen is. De Rijsbergenaar verloor dinsdag en woensdag zijn eerste twee poulewedstrijden: 40-22 tegen Raymon Groot in 25 beurten en 40-33 tegen Peter de Backer in 36 beurten.

Uitslagen woensdag:

Poule A: R. Forthomme (Bel) - D. Jaschke (Dui) 40-29 (34), G. Hofman (Ned) - M. Spoormans (Bel) 40-38 (27).

Eindstand: 1. Forthomme 3-6, 2. Hofman 3-4, 3. Spoormans 3-2, 4. Jaschke 3-0.



Poule B: E. Merckx (Bel) - P. Soumagne (Fra) 40-19 (14), P. Ceulemans (Bel) - G. Valentijn (Ned) 40-22 (24).

Eindstand: 1. Merckx 3-6, 2. Ceulemans 3-4, 3. Valentijn 3-2, 4. Soumagne 3-0.



Poule C: M. Horn (Dui) - R. Groot (Ned) 40-18 (15), P. d. Backer (Bel) - B. v. Beers (Ned) 40-33 (36).

Stand: 1. Horn 2-4, 2. Groot 2-2, 3. De Backer 2-2, 4. Van Beers 2-0.



Poule D: E. Leppens (Bel) - J. v. Erp (Ned) 40-40 (25), R. Burgman (Ned) - K. Miatton (Bel) 40-16 (20). Burgman - Van Erp 40-28 (29), Leppens - Miatton 40-23 (24).

Stand: 1. Burgman 2-4, 2. Leppens 2-3, 3. Van Erp 2-1, 4. Miatton 2-0.