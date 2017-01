article

UYUNI - De zevende rit is het eerste deel van een marathonetappe. In het bivak in Uyuni zijn monteurs niet welkom. Alle deelnemers moeten zonder ondersteuning hun voertuig prepareren voor de volgende dag. Wegens wateroverlast is de route van de zevende etappe aangepast. De klassementsproef is gehalveerd tot 161 kilometer.

Uitslagen Dakar Rally, etappe 7 (Brabec verrassend snelste bij motoren)

