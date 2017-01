Uitslagen Dakar Rally, etappe 5 (trucker De Rooy na zege aan leiding)

Dakar Rally, vijfde etappe Tupiza (Bol) - Oruro (Bol). Onderstaande uitslagen zijn officieus.

Motoren

1. Sunderland (GBr/KTM) 219 km in 2.21.54 uur

2. Van Beveren (Fra/Yamaha) op 7.19

3. Pedrero Garcia (Spa/Sherco TVS) 9.31

4. Goncalves (Por/Honda) 9.55

5. Farres Guell (Spa/KTM) 14.57

Klassement

1. Sunderland in 15.22.05 uur

2. Quintanilla (Chl/Husqvarna) op 12.00

3. Van Beveren (Fra/Yamaha) 16.07

4. Farres Guell 20.57

5. Walkner (Oost/KTM) 29.01



Quads

1. Koolen (Bergeijk/Barren Racer) 219 km in 3.01.28 uur

2. Gallego (Arg/Yamaha) op 7.01

3. Vitse (Fra/Yamaha) 9.06

4. Copetti (Arg/Yamaha) 17.02

5. Sanabria Galeano (Par/Yamaha) 19.36

Walter Nosiglia won donderdag de klassementsproef en moet een dag later opgeven. De Honda van de Boliviaanse volksheld is kapot.

Klassement

1. Vitse in 19.32.22 uur

2. Karyakin (Rus/Yamaha) op 8.14

3. Dutrie (Fra/Yamaha) 10.35

4. Casale (Chl/Yamaha) 14.36

5. Mazzucco (Arg/Can-Am) 47.32

6. Koolen 1.07.57



Kees Koolen kreeg eerder deze Dakar 1.07.00 aan penalty's.



Auto's

1. Loeb (Fra/Peugeot) 219 km in 2.24.03 uur

2. Roma (Spa/Toyota) op 0.44

3. Peterhansel (Fra/Peugeot) 1.31

4. Despres (Fra/Peugeot) 10.33

5. Dumas (Fra/Peugeot) 11.55

11. Van Loon (Eersel/Toyota) 31.46

De Peugeot van Carlos Sainz sr. was na de val in een ravijn dusdanig beschadigd dat hij vrijdag niet meer van start kon gaan.

Klassement

1. Peterhansel in 14.02.58

2. Loeb op 1.09

3. Despres 4.54

4. Roma 5.35

5. Hirvonen (Fin/Mini) 42.21

19. Van Loon 4.20.19

Trucks

1. De Rooy (Son/Iveco) 219 km in 2.39.12

2. Nikolaev (Rus/Kamaz) op 11.58

3. Mardeev (Rus/Kamaz) 14.04

4. Macik (Tsj/Liaz) 16.15

5. Viazovich (WRu/MAZ) 17.43

11. Van den Heuvel (Boekel/Scania) 27.25

12. De Baar (Ned/Renault) 29.23

13. Stacey (Best/MAN) 35.36

14. Versluis (Werkendam/MAN) 37.37



Klassement

1. De Rooy in 14.06.07

2. Nikolaev op 2.23

3. Sotnikov 6.36

4. Mardeev 16.32

5. De Baar 32.25

8. Stacey 43.30

9. Versluis 45.16

10. Van den Heuvel 1.05.44

⚠️ Last minute: Today's stage will stop after ASS1 because of bad weather. / La etapa de hoy dejará al ASS1 debido al mal tiempo. #Dakar2017

An assistance truck got trapped in a river while crossing the road in the Uyuni region, this morning. #Dakar2017 pic.twitter.com/NK4hkqbRiY