TUPIZA - De Dakar-karavaan trekt op dag 4 naar Bolivia voor een etappe over 521 kilometer van San Salvador de Jujuy naar Tupiza. De deelnemers gaan voor het eerst door de duinen, en dat op een hoogte van zo'n 3500 meter. De Australiër Toby Price, in 2016 eindwinnaar bij de motoren en dinsdag nog winnaar van klassementsproef 2, ligt volgens organisator ASO uit de wedstrijd. Hij heeft na een val om medische assistentie gevraagd. De eerste diagnose is een dijbeenbreuk. Bij de auto's kwam Nasser Al-Attiyah uit Qatar, maandag nog winnaar van de proloog, niet meer aan het vertrek. De Toyota van de tweevoudig Dakar-winnaar (2011 en 2015) was te zwaar beschadigd.

Uitslagen Dakar Rally, etappe 4 (winst Despres bij de auto's)

