Ton van Genugten: 'Een aparte Dakar'

BUENOS AIRES - Teleurstelling en voldoening vochten bij Ton van Genugten om voorrang aan de finish van de Dakar Rally 2017. De eindklassering - zestiende - was niet wat de TonTrans-coureur uit Eersel had gehoopt.

Hij was wel blij met de resultaten op de dagen dat het goed ging en met de manier waarop hij had kunnen bijdragen aan de derde plaats van kopman Gerard de Rooy.

Van Genugten: "Het was een aparte rally.” En dat was het. Ton van Genugten zag zijn ambities in de vijfde etappe vervliegen, toen zijn Iveco muurvast kwam te staan in de modder. Drie uur duurde het voordat hij weer los was. “Dat was de nekslag wat het klassement betreft.”

Navigatie speelde een cruciale rol deze Dakar. Dus was er een belangrijke rol weggelegd voor Anton van Limpt. “De veranderingen in de navigatie - alle hulpmiddelen zijn overboord gezet - waren een grote stap. Soms ging het wel erg ver. Je moet 200 procent geconcentreerd zijn, maar door de snelheid en de enorme klappen die je te verduren krijgt in de truck, was het soms niet eens mogelijk om het roadbook te lezen, terwijl alles tot in de puntjes moet kloppen als je voor een resultaat meedoet.”

Op een van de eerste dagen trapte Van Limpt in ‘een instinkertje’. Dat leverde een straftijd van 20 minuten op. "De eerste keer dat ik een waypoint miste. Dat gebeurt je één keer en dan heb je het trucje door. Op deze manier navigeren, puur op roadbook en kompas, kun je alleen in de praktijk en door ervaring leren. Ik denk wel dat het goed is voor de sport en een motivatie voor navigators om echt te presteren in plaats van op een pijltje af te gaan.”

Vanaf de zesde etappe reed Van Genugten net als vorig jaar in dienst van Gerard de Rooy. ,,Daarin hebben we nog veel kunnen betekenen”, aldus Van Genugten. "Dat geeft voldoening. Met de twee tweede plaatsen in etappes ben ik blij. Met de zesde plaats op de voorlaatste dag ook. Dat geeft de bevestiging dat het er wel degelijk in zit. We hebben weer een jaar extra ervaring opgedaan. Dat is waardevol voor de toekomst.”