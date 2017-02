Tim Lips en Bavaria 0.0 starten eerste commerciële ploeg in de paardensport

BREDA/LIESHOUT – Drievoudig olympisch eventingruiter Tim Lips uit Breda begint met Bavaria 0.0 als hoofdsponsor de eerste commerciële ploeg ooit in de hippische sport.

Het doel van de nieuwe equipe is om talentvolle eventingruiters op weg te helpen naar de wereldtop en naar de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Naast Lips is ook zijn vader Martin, voormalig bondscoach van het Nederlandse eventingteam, bij de nieuwe ploeg betrokken.

Aanvulling

Het Bavaria 0.0 Eventing Team gaat bestaan uit een opleidings- en begeleidingsprogramma en biedt ook rijtechnische ondersteuning. De ploeg zelf laat weten dat de commerciële samenwerking een aanvulling is op het huidige topsportbeleid en de activiteiten van de KNHS. De paardensportbond nam eind vorig jaar na twaalf jaar afscheid van Martin Lips als eventingbondscoach. Tim Lips stapte uit het olympisch kader van de bond en kondigde toen al aan dit jaar op een andere manier naar Rio 2020 toe te gaan werken.

Vertrouwen

Tim Lips: “De financiële steun die Bavaria het Bavaria 0.0 Eventing Team heeft toegezegd voor de komende jaren geeft ons enorm veel energie en vertrouwen. Het bieden van een gedegen platform en het creëren van kansen voor talentvolle eventingruiters is cruciaal en precies wat de Nederlandse eventingsport nodig heeft om aansluiting te vinden met de wereldtop.”

Passie

Pieter Swinkels van hoofdsponsor en bierbrouwer Bavaria uit Lieshout: “De passie en eigen visie van Tim en Martin Lips zijn bewonderingswaardig te noemen. Doordat we vorig jaar al een sponsorship zijn aangegaan met Tim Lips hebben wij de eventingsport beter leren kennen. Ik ben enorm trots dat we vandaag een bijzondere samenwerking kunnen aankondigen waarbij ambitie en gedrevenheid overal in doorklinkt.”