ZONNEBEKE - Thalita de Jong won zaterdagmiddag de Kasteelcross in Zonnebeke. Daarmee sloot de wereldkampioene een lastige periode af. "Het was vooral zoeken", zegt De Jong over het vinden van de juiste positie op de nieuwe fiets van haar nieuwe ploeg Lares. Terwijl De Jong de afgelopen weken op trainingskamp was in Spanje, werd haar fiets in Belgie opnieuw opgebouwd. Met succes volgens de renster. "Want vandaag zat ik er weer goed op. Het voelde weer goed en dat geeft vertrouwen voor de belangrijke wedstrijden die er aan komen."

Thalita de Jong vindt goede gevoel terug met winst in Zonnebeke

