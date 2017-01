article

HOOGERHEIDE - Ryan Kamp werd bedolven onder de complimenten nadat hij als zevende was gefinisht in de wereldbekercross van Hoogerheide. 'We hebben van je genoten.' De 16-jarige junior uit Raamsdonksveer kreeg het amper mee. Minutenlang zocht hij naar adem, zo diep was hij gegaan op de Brabantse Wal. "Het was alles of niks", zei hij ten overvloede. "En misschien had er nog iets meer ingezeten als ik wat slimmer had gereden." Hij doelde op de verloren sprint om de vijfde plaats en het feit dat hij slechts vijf seconden na de nummer drie over de streep was gekomen.

Ryan Kamp 7de in WB-cross Hoogerheide: 'Ik heb alles gegeven'

