Pakt Van Gerwen zijn tweede wereldtitel? (live)

LONDEN - Wie wordt maandagavond wereldkampioen? Wordt het Michael van Gerwen of toch de Schot Gary Anderson? Volg de wedstrijd hier live.

Van Gerwen wil de titel terug die hij de afgelopen twee jaar aan Anderson moest laten. De Vlijmenaar gaat voor zijn tweede wereldtitel, nadat hij zich in 2014 op nieuwjaarsdag voor het eerst had laten kronen tot beste darter ter wereld.



De afgelopen twee edities van het WK ging Anderson, de ’Flying Scotsman’, met de titel aan de haal. De Schot rekende zondag in de halve finale af met landgenoot Peter Wright (6-3). Van Gerwen maakte grote indruk in een spetterende confrontatie met Raymond van Barneveld.