Opsteker Erik van Loon met finish Dakar Rally in zicht

RIO CUARTO - Erik van Loon had het al uitgesproken: "Ik wil graag nog een keer een top 10-klassering rijden.” In de voorlaatste etappe van de Dakar Rally 2017 deed hij dat.

De Toyota-rijder uit Eersel finishte niet alleen met de zevende tijd, hij pakte ook nog twee plaatsen winst in het klassement. Op bepaalde stukken in het 288 kilometer lange traject tegen de klok was Van Loon zelfs sneller dan negenvoudig WRC-kampioen Sébastien Loeb, die de etappe won.

De elfde etappe was er eentje naar zijn hart, zei Van Loon. Een echte Dakar-etappe, zeker geen eenvoudig toetje. "Een serieuze proef, met duinen, snelle WRC-tracks en veel stof. We zijn er eens goed voor gaan zitten.”

Er waren er meer die dat idee hadden en grote risico’s namen, omdat het de laatste serieuze kans was om nog iets te bewerkstelligen in het klassement. Van Loon en zijn navigator Wouter Rosegaar uit Zeeland profiteerden daar van, in de eerste plaats door zelf foutloos en hard te rijden. Bij het ingaan van de neutralisatie - een verbindingsroute van liefst 371 kilometer naar het tweede deel van de proef - lag Van Loon achtste. "Die verbindingsweg was het moeilijkste van de hele dag. 360 kilometer rechtuit. Stomvervelend.” Een paar concurrenten van Van Loon in het klassement bleven steken juist in die neutralisatie. Bij het ingaan ervan stond Van Loon nog zestiende, maar hij kwam er op de veertiende plaats uit.

In het tweede deel pakte hij bovendien tijd en reed hij van de achtste naar de zevende tijd. Van Loon: "Het gaat in deze sport vaker fout dan goed, maar vandaag was het helemaal goed. Dit hadden we even nodig, zo’n resultaat. Het is fijn om met zo’n etappe en zo’n resultaat af te sluiten.”