RIO CUARTO (ANP) - De Portugese motorcoureur Paulo Gonçalves heeft vrijdag de elfde en voorlaatste etappe in de Dakar Rally op zijn naam geschreven. De Honda-rijder legde de twee klassementsproeven over een totale lengte van 288 kilometer het snelste af, in 3 uur, 18 minuten en 47 seconden.

Motorcoureur Paulo Gonçalves pakt dagprijs in Dakar Rally

