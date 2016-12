article

ZUNDERT - Eddy Merckx heeft vrijdag voor de vierde keer in zijn biljartloopbaan het Van Beers-Son Kersttoernooi driebanden in Zundert op zijn naam geschreven. De 48-jarige Belg bleef in de finale de baas over de Duitser Martin Horn: 40-32 in 21 beurten.

Merckx maakt kwartet vol in Zundert

