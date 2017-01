Maurik van den Heuvel ligt op koers

LA PAZ - Met als doelstelling een top 10-klassering aan het einde van de Dakar Rally, ligt Maurik van den Heuvel halverwege aardig op koers. "Op de rustdag tiende staan, is een goede uitgangspositie voor de tweede week", zei de coureur van DakarSpeed in La Paz.

"Het heeft niet altijd meegezeten, maar de pech die we hadden kwam gelukkig niet op de meest ongunstige momenten”, aldus de Boekelaar. Etappe 4 verliep wat minder, maar de vijfde etappe was een fraaie inhaalrace. Letterlijk ook. Van den Heuvel en zijn mannen - navigator Peter Kuijpers en monteur Wilko van Oort - zaten aan boord van de Scania de concurrenten onderweg af te strepen. "Eerst de vastrijders, toen de verkeerdrijders en daarna de bandenkapotrijders in de duinen. Op een gegeven moment kwamen we in de buurt van de echt snelle mannen, zoals Kamaz en MAN. Dan wordt het lastig, maar weet je wel dat je er een heleboel achter je hebt gelaten.”

Met de elfde tijd en de tiende plaats in het klassement was Van den Heuvel in elk geval meer dan tevreden. “Dat is wat we vooraf in gedachten hadden. Je moet het alleen wel doen en er mag niet te veel tegenzitten. Er heeft wel wat tegengezeten, maar gelukkig niet op momenten dat we er niets mee konden doen. De pech die we hadden, kwam op de minst ongunstige momenten. Niet alleen bij ons, ook bij Vick Versteijnen. Het zijn maar kleine dingen. Bij Vick is er een boutje losgetrild, waardoor de versnellingsbak kapot is. Gelukkig gebeurt dat op een dag waarop de proef is geneutraliseerd en is er tijd om het te repareren. Was het in de proef gebeurd, dan was het over en uit geweest.”

Omdat DakarSpeed het gestrande zusterteam van TopTrucks hielp, maakte Van den Heuvel niets mee van de ontvangst van de Dakar in La Paz. "Ik hoorde dat er een miljoen mensen op de been waren, maar wij hebben er hooguit 10.000 gezien. Alles was al opgeruimd toen wij hier aankwamen. Ik moest zelfs zoeken waar het bivak was. Maar we zijn er en we gaan aan het werk. Aan mijn truck is niet veel werk. Alles goed nalopen en wat kleine verbeteringen.”