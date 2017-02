Mathieu van der Poel: 'Superprestige meer dan een troostprijs'

Een troostprijs? ,,Dat is het niet echt. Het is meer dan dat”, zegt Mathieu van der Poel over het Superprestige-klassement dat hij de komende acht dagen naar zich toe kan trekken. ,,Ik vind het een mooi klassement om te winnen. Daarom ga ik er al het hele seizoen voor.”

De kater van het afgelopen WK, waarbij Van der Poel op een cruciaal moment voor de vierde keer lek reed, is volgens ‘Matje’ grotendeels verdwenen. ,,We hebben het er thuis ook niet meer over gehad.” En al evenmin over het probleem met de banden. ,,Ik denk niet dat we daarmee een fout hebben gemaakt. Iedereen had het wat dat betreft zitten op het WK.”

De gretigheid om de komende twee slotweken van het seizoen te laten zien dat hij afgelopen zondag de beste was, is echter groot. Afgelopen woensdag won Poeleke de Parkcross van Maldegem. En dat op een manier die een Vlaamse journalist aanduidde met: ,,Die gaat de komende weken niks meer weggeven.”

Om te beginnen het Superprestige-klassement. Van der Poel won tot dusverre vijf van de zes manches: Gieten, Zonhoven, Ruddervoorde, Gavere en Diegem. Alleen de SP-cross van Spa-Franchorchamps moest hij aan Wout van Aert laten.

Vier punten

Desalniettemin bedraagt zijn voorsprong slechts vier punten. Van Aert pakte immers steeds de tweede plaats. Van de Nederlandse kampioen is bekend dat hij zomaar als dertiende of veertiende kan eindigen. Dat overkwam hem deze winter op de Koppenberg, in Essen en in Heusden-Zolder. Eén zo’n mispeer in Hoogstraten (zondag) of Middelkerke (zaterdag 11 februari) en het klassement is alsnog om zeep.

,,Ik snap wat je bedoelt, maar dat gaat me nu niet meer gebeuren”, zegt Van der Poel met een grijnslach. ,,Als ik een offday heb, kan ik het ook mentaal wel eens laten lopen. Nu weet ik dat ik de vorm nog altijd goed is en dat ik het klassement wil winnen.”

Van der Poel won de veldrit van Hoogstraten de voorbije twee jaar. De wedstrijd ligt hem dus. Hij was in 2015 al eens eindwinnaar van het aloude Superprestige-klassement.



Pa Adrie achterna

Zijn vader Adrie schreef de Superprestige precies twintig jaar geleden op zijn naam. Hij zegevierde in dertien SP-crossen. De teller van zijn zoon staat reeds op elf. De komende acht dagen kan Mathieu van der Poel zijn vader dus al evenaren wat het aantal gewonnen SP-crossen betreft. Vandaag kan hij zijn seizoenstotaal in Lille (Krawatencross) al op 17 brengen. ‘Lille’ is de thuiscross van zowel Wout van Aert als Sanne Cant. De Krawatencross telt mee voor de DVV Trofee.

In Hoogstraten komen zondag ook Marianne Vos, beloftenwereldkampioen Joris Nieuwenhuis en bronzen Sieben Wouters in actie op het parcours nabij de veilinghallen.

Cyclocross Hoogstraten

Zondag 5 februari

Zevende veldrit Superprestige

10.00 uur: Nieuwelingen

11.00 uur: Junioren

12.00 uur: Beloften

13.40 uur: Vrouwen

15.00 uur: Elite