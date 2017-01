BREDA - De internationale Mastboscross is een van de grootste loopevenementen van Nederland. Op de zondag is het meestal modderige Mastbos het strijdtoneel van de nationale en internationale crosslopers. Op zaterdag wordt ook veel gelopen. Zo ook deze zaterdag.

De modder was er wel, maar niet in de hoeveelheden waaraan de wedstrijd haar ludieke naam 'de modderste cross van Nederland' dankt. Tussen de moddersporen en de sneeuwresten trokken honderden deelnemers vanaf de atletiekbaan van Sprint het bos in. Voor de deelnemers aan het Nordic Walking was het parcours helemaal een eitje. Zij prikten zich een weg en kwamen allen bijna zonder spetters over de officiële finishlijn.

Voorzitter van de organisatie, Jeroen van Nunen, toonde zich tevreden over de opkomst van dit onderdeel. "Verleden jaar waren er wat meer lopers, maar dit jaar heeft een sponsor zich aangediend. Met die extra impuls kunnen we in 2018 dit onderdeel verder uitbouwen."

Trailrun

Een zeer populair onderdeel van de Mastboscross is de Trailrun. Voor het tweede opeenvolgende jaar liepen de liefhebbers van de ongebaande paden door het bos en over de Galderse Heide. Op de lange afstand (21 kilometer) waren er diverse toppers aan de start verschenen. Ingrid Versteegh uit Breda maakte haar favorietenrol waar. Favoriet bij de mannen, Colin Bekers uit Teteringen, haalde de eindstreep niet. Een lichte blessure noopte hem om te stoppen. Op de korte cross kregen de deelnemers een opmerkelijke wegzendspeech van organisator Joan-Simon Artigas.

"Verleden jaar was de race een paar kilometer te kort, die plakken we er dit jaar gewoon aan. Geen paniek, gewoon de gele lintjes volgen, we hebben er geen probleem mee als vijf procent van jullie verdwaald", grapte hij net voor het startschot. In totaal gingen maar liefst 450 trailrunners van start. Een van hen was Wendy Kroezen. De Tilburgse kwam uw participerende reporter na zo'n vijf kilometer voorbij. "Hé, liep jij net niet met een hond door het bos te rennen?" Kroezen knikt en geeft aan dat deze ruim 13 kilometer lange loop haar 'cooling down' is na haar deelname aan de Canicross. "Die is maar 6200 meter, Dat ging wel erg hard met 4,30 minuten per kilometer. Dit is voor mij een mooie manier van uitlopen.

Mijn hond Lady heb ik direct na de finish aan mijn man overgedragen. Daarna had ik precies twee minuten om hier mee te starten." John van Zundert is de grote man achter de Canicross. Op diverse onderdelen ziet hij man/vrouw met hond hun beste pootjes voorzetten. Zo ook Lloyd Boers uit Cuijk (8). Hij loopt samen met Angelique Lagerwerf uit Zevenbergen (30) achter hond Syb (6) aan. "Dit is heel leuk om te doen", hijgt Lloyd na zijn race.

"Bij ons is er geen voetbal en ik logeer bij mijn oom in Breda. Die heeft me ingeschreven." Deze oom, Maarten Oostendorp, is naast Van Zundert verantwoordelijk voor de groei van de sport. "De honden vinden het geweldig. Als ik mijn sportspullen aantrek, wordt de hond al gek van blijdschap. Binnenkort starten we met een speciale training voor kinderen vanaf 10 jaar. Dan worden de honden vanzelfsprekend wat kleiner."