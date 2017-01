Marianne Vos op nieuwe fiets ook de beste in Baal

BAAL - Marianne Vos heeft zondag haar derde zege in vijf wedstrijden geboekt. De zevenvoudig wereldkampioene veldrijden was op nieuwjaarsdag de sterkste in de Grote Prijs Sven Nys in het Belgische Baal.

Vos, die ook al won in Heusden-Zolder en Diegem, koos twee ronden voor het einde de aanval en kreeg de Belgische Ellen Van Loy mee. De Brabantse wist de Vlaamse uit het wiel te rijden en reed de laatste ronde alleen aan kop. Ze kwam met ruime voorsprong op Van Loy over de finish. Regerend wereldkampioene Thalita de Jong uit Ossendrecht spurtte naar de derde plaats.

Voor Vos was het haar eerste wedstrijd in het shirt van haar nieuwe ploeg WM 3 Energy. Ze reed tevens op een nieuwe fiets: Ridley. “Het is nooit lekker om van de ene op de dag te moeten gaan rijden op een andere fiets. Bij mij viel het allemaal reuze mee. Des te mooier is om in dit nieuwe pakje direct als eerste over de streep te komen."

Meer moeite

​Ook voor Thalita de Jong was het haar debuut voor een nieuw team (Lares) en een nieuwe fiets: Eddy Merckx. De wereldkampioene had meer moeite met de overgang naar het andere materiaal. “Ik zit nu anders op de fiets en dat merk ik aan mijn rug.” In het tweede gedeelte van de cross raakte ze steeds beter gewend aan de fiets. Daardoor achterhaalde ze Sanne Cant en pakte de Belgische kampioene op de streep in het gevecht om de derde plaats. Daardoor ook behield De Jong de leiding in het DVV-klassement.