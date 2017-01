Lekke banden houden Erik van Loon op

UYUNI - Erik van Loon is de tweede week van de Dakar Rally begonnen met de dertiende tijd. In de tot 161 kilometer teruggebrachte zevende etappe gaf Van Loon een kwartier toe op etappewinnaar en klassementsleider Stéphane Peterhansel.

Twee lekke banden kostten Van Loon veel tijd. Vanwege de regen van de afgelopen dagen in Bolivia was de organisatie gedwongen om inderhaast een nieuwe etappe in elkaar te draaien. Dat werd een combinatie van begaanbare stukken uit de oorspronkelijke etappes 6 (afgelast) en 7. Water en modder bleven in die nieuwe etappe beperkt tot het laatste deel. En juist daar ging het mis voor Van Loon.

"Waarschijnlijk hebben we daar een steen geraakt, waardoor we zowel linksvoor als linksachter lek reden. We hebben maar twee reservebanden bij ons, dus moesten we het rustiger aan doen. Ik denk dat we zo’n zeven minuten hebben verloren daarmee”, zei de Eerselnaar.

De proef was goed begonnen voor Van Loon en zijn Zeelandse navigator Wouter Rosegaar. "Het begon meteen met zand. Het parkoers was bumpy, maar de Toyota veert super. Er zaten ook wat kleine duinen in. We gingen echt hard. Al Qassimi kwam er niet voorbij.”

Had Van Loon geen lekke banden gehad en gelijke tred kunnen houden met Al Qassimi, dan had er een top 5-klassering in kunnen zitten. In het klassement staat Van Loon nog altijd negentiende.

De etappe van La Paz naar Uyuni is het eerste deel van de marathonetappe. Dat betekent dat de deelnemers geen andere hulp mogen inroepen dan van elkaar. Van Loon heeft zich daarop voorbereid door een reserveband mee te geven aan Maik Willems en er twee bij Jan van de Laar in de truck te leggen. Zodoende heeft hij in elk geval nog genoeg reservebanden voor de etappe van dinsdag naar Salta.