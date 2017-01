Kostbaar puntenverlies Dongense vrouwen

HANDBAL - De vrouwen van Dongen gingen onderuit tegen Velo, RHV won nipt van Hellas.

VROUWEN

TWEEDE DIVISIE B:

Velo - Dongen 32-27.

''Het was een zenuwachtige start van beide teams'', aldus Martijn Verhagen. ''Velo nam het initiatief in handen en ze kregen de voorsprong die ze de gehele eerste helft niet meer uit handen gaven.'' Het tweede bedrijf kenmerkte zich door een groot aantal tijdstraffen waar Dongen de winnaar van werd. In totaal kreeg Dongen er elf.



HOOFDKLASSE D:

HMC - Ventura 20-21.

HMC speelde een slordig eerste bedrijf. Na de rust herpakte het team zich.



RHV - Hellas 33-22.

Een doelpuntenfestijn in Rijen. Ondanks een overwinning is coach Marco Dirkse niet helemaal tevreden.

MANNEN

HOOFDKLASSE B:

Bergeijk - Witte Ster'75 26-25.

Witte Ster'75 had de overhand in het begin met een 3-7 voorsprong, maar ze hielden dit niet vol. In de laatste seconden scoorde Bergeijk het winnende doelpunt.



Apollo - Dongen 25-29.

Ook Dongen doet nog mee in de titelstrijd. Apollo uit Wehl werd verslagen.