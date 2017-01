Kapotte versnellingsbak kost Hans Stacey bijna 2 uur

SALTA - Bestenaar Hans Stacey kan een podiumplaats in de Dakar Rally 2017 vergeten. De eindwinnaar van 10 jaar geleden kende in de achtste etappe problemen met de versnellingsbak van zijn MAN en verloor bijna 2 uur. "Dit is mijn 12de Dakar en ik heb nog nooit een kapotte versnellingsbak gehad", zei Stacey door de telefoon terwijl hij door de bergen naar het noodbivak in Tilcara hobbelde op een paar versnellingen. Het EVM Rally Team heeft een reserveversnellingsbak bij die daar ingebouwd kan worden.

"Ik was al drie versnellingen kwijt waardoor ik van de 6 naar de 8 moest schakelen, iets dat in het zand niet gaat. Dan kun je geen 140 maar slechts 80 rijden", aldus Stacey. "Toen ik in een rivierbedding een stuk piste op wilde draaien, kwam ik stil te staan in een modderstuk. Deed-ie helemaal niets meer en zakte de truck steeds dieper weg in de modder. En natuurlijk was er niemand die stopte want wij stonden nog goed in het klassement." De Rus Airat Mardeev kwam bij het passeren net zo vast te zitten in de modder. EVM-teamgenoot Artur Ardavichus kon de truck van Stacey ook niet los krijgen. Dat lukte uiteindelijk wel de servicetruck van Matthias Behringer. "Op een heuveltje hebben we de olie afgelaten en daar kwam een hoop slijpsel mee. Het bleef ratelen en rammelen, maar ik kon wel weer een paar versnellingen gebruiken. Zo zijn we aan de finish geraakt. Maar het klassement kan ik op mijn buik schrijven. Een geluk bij een ongeluk is dat de etappe was ingekort, anders hadden we het sowieso niet gehaald. Het is wel een gekke wedstrijd zo."