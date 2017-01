article

SAN SALVADOR DE JUJUY - Gerard de Rooy uit Son, titelverdediger bij de trucks, heeft woensdag in het eerste gedeelte van de derde etappe van Dakar 2017 ruim een half uur verloren. De transportondernemer had een probleem met het bandensysteem van zijn Iveco Powerstar Torpeda, waardoor drie banden leegliepen. "En die konden we dus ook niet oppompen", liet De Rooy tijdens de neutralisatie van de klassementsproef weten.

Kapot bandensysteem kost Gerard de Rooy half uur

