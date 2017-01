Jurgen van den Goorbergh na smak onzeker voor Bolivia

Maar het is twijfelachtig of hij donderdag nog aan de start verschijnt van de vierde etappe naar Tupiza in Bolivia. Van den Goorbergh ging met zijn zelfgebouwde KTM over de kop en is zelfs kort buiten bewustzijn geweest. College-kistrijder Robert van Pelt heeft hem vervolgens geholpen. De motor heeft ook schade opgelopen en die moet Van den Goorbergh zelf zien te repareren in het bivak.

#Dakar2017 Dutch Robert van Pelt helped @GoKoBra who fell during todays stage. At a hight of 5km they even had a hailstorm. #MsportXtra