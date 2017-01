Hype? In West-Brabant is darts altijd al populair geweest

BREDA / STAMPERSGAT - Miljoenen Nederlanders zaten maandagavond aan de buis gekluisterd voor de finale van het WK darts. De dartshype nam tijdens het afgelopen wereldkampioenschap weer grote vormen aan. Hype of niet, in West-Brabant is darts altijd al immens populair geweest.

''Als we zeven dagen per week een toernooi zouden organiseren, zit het zeven dagen helemaal vol’’, zegt darter Wilco Vermeulen (37) uit Stampersgat. “Als je ziet hoe klein ons dorp is en hoeveel volk er hier op afkomt. Ze komen uit alle windstreken. Zeeland, Rotterdam, Breda, noem maar op. Over het algemeen is darten gewoon heel populair’’, vertelt hij.

Doorbraak

De Stampersgatter staat op het punt om internationaal door te breken en maakt in 2017 zijn opwachting in de PDC, de grootste dartcompetitie ter wereld. Daarnaast gooit hij ook pijltjes bij dartteam La Plaza in het café van zijn schoonouders in zijn woonplaats.

Vermeulen is dus een van de vele succesvolle darters uit Brabant. Dat succes is volgens hem geen toeval. ''Er zijn zoveel goede darters hier en er wordt zoveel gedart. Daarom is het voor Brabanders makkelijker om door te breken.''

Café altijd vol

Iemand die populariteit van darts onderschrijft is Andy Gennesse. De 47-jarige Bredanaar is voorzitter en wedstrijdleider van de West-Brabantse Dart Federatie. “WK of niet, darts is sowieso heel populair. We organiseren regelmatig op dinsdag in Café Oranjestad in Breda een toernooi en dan zit het altijd afgeladen vol. Mensen komen echt van heinde en verre om te darten’’, zegt hij.

Leden

De federatie heeft zo’n 1000 voornamelijk West-Brabantse leden die verdeeld zijn over een aantal competities. “De meeste leden zijn tussen de 25 en 30 jaar, maar er zitten ook paar oudere heren tussen’’, vertelt Gennesse. De West-Brabantse Dart Federatie is één van de grootste bonden van Nederland.

Toch zorgt de WK-hype niet voor een flinke toestroom aan leden, maar dat heeft vooral een praktische reden. “De competities starten in augustus, dus voor die tijd moet iedereen ingeschreven zijn.’’