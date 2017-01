Humeur Ton van Genugten klaart op in Dakar Rally

RÍO CUARTO - Met de zesde tijd in de elfde en voorlaatste etappe van de Dakar Rally was Ton van Genugten uit Eersel best tevreden. Niet in de laatste plaats omdat de etappe van San Juan naar Rio Cuarto weer een ‘Kamazproef’ was.

Het eerste deel van de door een lange verbindingsweg in tweeën gehakte etappe was “een hoop gestuiter”, vond Ton van Genugten. "Eén keer maakten we zo’n flinke buts, daar ben je een kwartier rustig van. Ik voel ‘m nog.”

Het tweede deel was meer het terrein voor het TonTrans-team: snel en technisch. "Dat ligt me goed, dus daar heb ik even goed gas gegeven. Het ging super. Net toen we dachten zouden we de snelste tijd kunnen rijden op dit deel?, kwamen we in het stof terecht."

De rit door het stof duurde zeker 70 kilometer. Van Genugten zat zich zat te verbijten van ergernis. "Zonde van het harde werken in het begin van de proef. Met een beetje minder stof had er wel een top 3 ingezeten. Het doet me in elk geval goed dat we weer eens lekker voorin hebben kunnen meeknallen.”