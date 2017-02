GTC Rally ziet Europese droom uitkomen

AUTOSPORT - De GTC Rally ziet zijn Europese droom in vervulling gaan. De West-Brabantse autosportklassieker haakt aan bij de Benelux Trophy en kan haar rijders nu de kans bieden om mee te rijden in het Europees kampioenschap.

"Fantastisch nieuws", zegt voorzitter Ralf Hereijgers van de Stichting Autosport Zuid-West Brabant. De ambitieuze organisatie van de GTC Rally, met afgelopen jaar paardensportcentrum Den Goubergh in Roosendaal als uitvalsbasis en de traditionele Nacht van Achtmaal als sportief hoogtepunt, aasde al langer op een Europese status.

"We kunnen nu twee veelgestelde vragen positief beantwoorden", vertelt Hereijgers. "Ja, we gaan terug naar de zomer, en ja, we werken aan een nog sterker internationaal startveld." De GTC Rally staat dit jaar gepland voor zaterdag 8 en zondag 9 juli. De Benelux Rally Trophy bevat twee wedstrijden die ook meetellen voor het Nederlands kampioenschap. Zo wordt de GTC Rally voor haar deelnemers een interessante optie om internationale ervaring op te doen met rally’s die worden verreden volgens de FIA-regels. Bovendien maken de rijders kans op een plaats in de finale van het Europees kampioenschap.

Volgens Hereijgers dicht de FIA Benelux Rally Trophy het gat tussen de nationale kampioenschappen en het Europees kampioenschap. Wie meedoet aan de Benelux-competitie maakt vanzelf kans op een finaleplaats bij de European Rally Trophy. Op de kalender staan behalve de GTC Rally in West-Brabant ook de Zuiderzeerally, de rally Sulingerland in Duitsland, de Kenotek Ypres Rally in België en de Rally Denmark. Welke rally de finalewedstrijd wordt, zal op een later moment bekend worden gemaakt.

"Door de GTC Rally steeds goed te evalueren en te optimaliseren voldoen we aan alle criteria die bij zo’n internationale wedstrijd horen. We grijpen deze kans dan ook met beide handen aan”, legt Hereijgers uit. “Wij zijn hier erg blij mee. Wat is er mooier voor onze deelnemers dan dat ze hun vertrouwde wedstrijd kunnen rijden en tegelijkertijd internationale ervaring opdoen?”

In 2016 won Jasper van den Heuvel de GTC Rally nadat regiofavoriet Bob de Jong uit Essen een stuurfout maakte. Ronald Leemans uit Raamsdonksveer eindigde als derde.