'Groene' Colin Bekers wint Spiridoncross in Rijen

RIJEN - Gestoken in zijn nieuwe groene clubtenue van Scorpio liep Colin Bekers naar de winst in de Spiridoncross.

Per ronde liep de man uit Teteringen een halve minuut weg bij zijn naaste belager, Lauran Beijens uit Riel. Bekers legde de ruim 10 kilometer over het keihard bevroren parcours af in 32,32 minuten.

De strijd bij de vrouwen was al na de aanloopronde voorbij. Iris van Dalen raakte ernstig geblesseerd aan haar enkel en moest per brancard het terrein verlaten. Dyanne Verpaalen (Spiridon) uit Rijen liep al in haar spoor en kon daarna doortrekken naar de winst. In totaal liepen 361 mensen mee bij Spiridon