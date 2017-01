article

OSSENDRECHT - Thalita de Jong kan zaterdag haar wereldtitel veldrijden niet verdedigen in Luxemburg. Vanwege een spierscheuring rond de knie is ze vier weken uit de running. De Jong was zondag hard gevallen in de wereldbekercross van Hoogerheide. Door de blessure kan de Ossendrechtse tijdens de finale in Lille ook haar leiderspositie in de DVV-Cup niet verdedigen.

Geen WK voor titelverdedigster Thalita de Jong: 'Vier weken uit de running'

Ossendrecht,Wielrennen,Veldrijden

Sport Regionaal