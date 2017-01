Frank Tilburgs trekkebenend over de streep in Dakar Rally

RÍO CUARTO - In de elfde en voorlaatste etappe van de Dakar Rally kreeg Frank Tilburgs niets cadeau. Trekkebenend wegens een gebroken bladveer kwam de DAF van Team Tilburgs Truckparts uit Borkel en Schaft na de proef van bijna 300 kilometer aan in het bivak van Rio Cuarto.

"Het venijn zit duidelijk in de staart. Gelukkig zijn we aangekomen”, zei een vermoeide Tilburgs, die 22ste werd in de rituitslag. Die klassering viel hem alleszins mee. "Het terrein was slecht, maar het was wel een heel mooie proef. Net een enorm crossterrein met niks dan gaten, feshfesh en diepe sporen. We hadden gisteren al gezien dat de bladveer wat gebogen stond en we wisten dus dat we ermee moesten uitkijken. Maar toch brak het veerblad op zo’n zwaar bokkenpad. Gelukkig hebben we ermee door kunnen rijden.”

Een groter probleem diende zich aan net voor de start van het tweede deel van de special, op het eind van de bijna 370 kilometer lange verbindingsweg. "De motor liep heet. De multiriem was er afgelopen, waarschijnlijk al in die feshfesh door een steen of zo. Dat heeft ons een uurtje sleutelen gekost, wat ook weer straftijd opleverde omdat we te laat aan de start van de tweede helft van de special waren.”



Dat tweede deel, van ongeveer 170 kilometer, herkende Tilburgs van vorig jaar. "Toevallig reden we hier toen ook rond met een gebroken bladveer en dat ging prima. Ik wist dus dat het moest kunnen."