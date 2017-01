Frank Tilburgs houdt schade beperkt

"We hebben wat stuurkogels moeten vervangen. De scheur in de voorruit was mijn eigen schuld. Verder hebben we nog niks gehad”, overliep Tilburgs de eerste week van de Dakar Rally. "De negentiende plaats op de rustdag: we mogen niet mopperen.” De trucker uit Borkel en Schaft vond het jammer dat de zesde etappe was afgelast wegens wateroverlast in Bolivia. Ook zondag viel er in La Paz weer veel regen. De vraag is of het eerste deel van de marathonetappe op maandag gewoon door kan gaan. "Ik hoop toch dat ze iets bedenken”, zei Tilburgs. "Het zou voor ons wel gunstig zijn als die gewoon gereden kan worden. Ik wil wel graag iets verder naar voren. De negentiende plaats in het klassement is mooi, maar ik denk dat er nog wel meer in zit. Als de tweede week zo gladjes verloopt als de eerste zeker. Er kan natuurlijk nog van alles tegenzitten, maar we zijn tevreden tot nu toe.”