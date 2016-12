Forthomme en Merckx al zeker van kwartfinale in Zundert

ZUNDERT - Roland Forthomme en Eddy Merckx zijn na de eerste dag van het Van Beers-Son Kersttoernooi driebanden in Zundert al zeker van een plaats in de kwartfinales.

Beide Belgen wonnen dinsdag hun eerste twee partijen. Forthomme rekende in zijn openingsmatch af met zijn landgenoot Martin Spoormans: 40-27 in 25 beurten. In de avonduren was hij ook te sterk voor Hagenaar Glenn Hofman: 40-21 in 21 beurten.

Merckx klopte in poule B eerste Willebrorder Gerwin Valentijn: 40-37 in 33 beurten. Later bleef hij met dezelfde cijfers de baas over Peter Ceulemans, maar in die partij had hij maar 18 beurten nodig.

Uitslagen:

Poule A: R. Forthomme (Bel) - M. Spoormans (Bel) 40-27 (25 beurten, moyennes 1,600/1,080). G. Hofman (Ned) - D. Jaschke (Dui) 40-34 (35, 1,142/0,971). Forthomme - Hofman 40-21 (21, 1,904/1,000). Spoormans - Jaschke 40-24 (38, 1,052/0,631). Stand: 1. Forthomme, 2. Hofman, 3. Spoormans 4. Jaschke.

Poule B: E. Merckx (Bel) - G. Valentijn (Ned) 40-37 (33, 1,212/1,121), P. Ceulemans (Bel) - P. Soumagne (Fra) 40-21 (19, 2,105/ 1,105). Merckx - Ceulemans 40-37 (18, 2,222/ 2,055). Valentijn - Soumagne 40-25 (26, 1,538/0,961). Stand: 1. Merckx, 2. Ceulemans, 3. Valentijn, 4. Soumagne

Poule C: M. Horn (Dui) - P. de Backer (Bel) 40-20 (20, 2,000/1,000), Groot (Ned) - Van Beers (Ned) 40-22 (25, 1,600/0,880). Stand: 1. Horn, 2. Groot, 3. De Backer, 4. Van Beers.