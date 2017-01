Favorieten maken geen fout bij Masters

BERLICUM - De favorieten zijn de nationale Masters driebanden in Berlicum donderdag allemaal begonnen met winst. Topfavoriet en zeventienvoudig Nederlands kampioen Dick Jaspers kende geen mededogen met Ad Korevaar: 40-15 in 25 beurten.

Titelverdediger Raimond Burgman kwam twee keer in actie en versloeg achtereenvolgens Jeffrey Jorissen (40-27 in 29 beurten) en Jean-Paul de Bruijn (40-37 in 20 beurten).

Heeswijker Jean van Erp, de Masters-winnaar van 2015, voor wie de titelstrijd in Berlicum bijna een thuiswedstrijd is rekende af met Huub Wilkowski: 40-19 in 19 beurten.

Uitslagen eerste dag:

Poule A: Raimond Burgman - Jeffrey Jorissen 40-27 (29), Jean-Paul de Bruijn - Therese Klompenhouwer 40-24 (31), Burgman - De Bruijn 40-37 (20), Jorissen - Klompenhouwer 40-23 (32).

Poule B: Barry van Beers - Martien van der Spoel 40-28 (32), Glenn Hofman - Jeffrey van Nijnatten 40-34 (25), Hofman - Van Beers 40-23 (21), Van der Spoel - Van Nijnatten 40-24 (24)

Poule C: Jean van Erp - Huub Wilkowski 40-19 (19), Dave Christiani - Frans van Schaik 40-25 (37).

Poule D: Dick Jaspers - Ad Korevaar 40-15 (25), Jerry Hermans - Roland Uijtdewillegen 40-25 (43).