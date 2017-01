Erik van Loon: 'Wie weet wat er nog mogelijk is'

Na de slechte uitslag van woensdag, toen ze zonder brandstof kwamen te staan, zetten Van Loon en Rosegaar de joker in die elite-coureurs krijgen. Ze mochten als 22ste vertrekken, al twijfelde Van Loon of hij er wel verstandig aan had gedaan om nu deze kaart te trekken. “Die groep van 20 tot 40 kan ik makkelijk voorbij, maar van de eerste 20 gaan ze niet zomaar aan de kant, ook al ben je sneller. Ik was een beetje bang dat ik de hele dag in het stof zou rijden.” Dat viel mee en Van Loon kon het gaspedaal van zijn Toyota intrappen. De inhaalrace resulteerde in een 22ste plaats in het klassement. Het stemt Van Loon tot optimisme: “Wie weet wat er nog mogelijk is. Als wij zoveel tijd kunnen verliezen, kunnen anderen dat ook. Gewoon zo blijven rijden en dan is er nog heel veel mogelijk.”