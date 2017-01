Erik van Loon: 'Klassement om zeep door fout van een ander'

SAN SALVADOR DE JUJUY - Op zo'n 50 kilometer voor het einde van de derde etappe van de Dakar 2017 hield de Toyota Hilux Overdrive van Erik van Loon er ineens mee op. Het was niet de enige Toyota die woensdag stil kwam te staan op het parcours terwijl de boordcomputer 'lage benzinedruk' aangaf.

“Ik had eerst niks in de gaten, maar de benzinedruk was dus laag omdat de tank leeg was. Daar sta je dan mooi, in the middle of nowhere”, aldus Van Loon, die voor deze editie van de Dakar Rally de overstap maakte van Mini naar Toyota. De Toyota's hadden dus te weinig benzine bij zich en kwamen binnen een kilometer of tien van elkaar allemaal stil te staan. Het verschil? “De een wat gunstiger dan de ander. Ik denk dat ik er het slechtst voor stond, met niks of niemand in de buurt te bekennen.”

Reddende engel was uiteindelijk Maik Willems die twee liter benzine afstond zodat de Eerselse chauffeur en zijn Zeelandse navigator Wouter Rosegaar (hij was ook nog eens hoogteziek) de bewoonde wereld konden halen. Daar schraapten ze nog een paar liter uit een aggregaat waarmee ze de finihs konden bereiken. De achterstand op Stéphane Peterhansel: 3.36.09 uur. In het algemeen autoklassement tuimelde Van Loon Racing van plaats 9 naar 25. “Dat is meer dan teleurstellend. We hebben nog geen band lek gereden, geen foutje gemaakt. We reden mooie uitslagen en ook in deze etappe hebben we geconcentreerd gereden. En dan sta je ineens stil, niet eens door je eigen schuld maar door een fout van een ander, en is het hele klassement om zeep. Heel zuur dat we dan door zoiets stoms drie uur door de neus geboord krijgen.”

IJsje

Maik Willems (Bastions Hotels Dakar Team, ook Toyota) finishte als tweede Nederlandse auto na Ebert Dollevoet en kon zijn geluk niet op. "Een prachtige dag, subliem. Stevig buffelen en dan ook nog finishten voor Erik van Loon en Nasser Al-Attiyah. Dat maak je niet elke dag mee." Willems had onderweg ook genoten van het stuk neutralisatie. "Prachtige natuur, we hebben alle kleuren van de regenboog gezien. We hebben onderweg lekker een ijsje zitten eten. Daardoor kwamen we een kwartier te laat aan de start van het tweede deel. Dat was niet zo handig. Omdat ze die tijd toch al kwijt waren, maakten Willems en navigator Rob van Pelt zich verder ook niet meer druk. "Die vijf of tien minuten voor wat benzine overhevelen konden er ook nog wel bij. Je laat niet zomaar iemand staan ook.", aldus Willems.