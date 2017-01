Erik van Loon: 'In deel 2 konden we plankgas rijden'

SAN JUAN - Erik van Loon sjeesde donderdag door deel twee van de tiende Dakar-etappe naar San Juan. Op het eerste deel voor de neutralisatie had hij last van een los boutje in de aandrijfas van zijn Toyota. Met de twaalfde tijd was de Eerselnaar, genavigeerd door Wouter Rosegaar uit Zeeland, best tevreden.

Van Loon gaf 49 minuten toe op Stéphane Peterhansel die uiteindelijk als dagwinnaar bij de auto's werd uitgeroepen en ook de leiding heeft in het klassement. Van Loon: "Na dertig kilometer begon de auto rechtsvoor te rammelen en te ratelen. Het leek wel of ie de grond in werd getrokken. We zijn uitgestapt om te kijken. Ik dacht dat het iets met de bodemplaat was, maar er was niks te zien.” Omdat de proef bestond uit twee delen, met elkaar verbonden door een liaison van 89 kilometer over de weg, had Van Loon daar de mogelijkheid tot nadere inspectie. “Toen bleek dat er een boutje uit de aandrijfas was losgelopen. Daardoor liep de hoes aan. Gelukkig is het heel gebleven, anders hadden we een serieus probleem gehad. Het was vrij snel te verhelpen. In het tweede deel konden we plankgas rijden. Jammer van dat boutje, maar in een technische sport kan zoiets gebeuren."