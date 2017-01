Erik van Loon besluit op safe te rijden

SALTA - Erik van Loon eindigde bij de auto's als vijftiende in de achtste etappe van de Dakar Rally. "Alles waar ik geen zin in had, zat erin", zei de Peugeot-rijder uit Eersel.

“Al in de eerste vijftig kilometer was ik de auto een paar keer bijna kwijt in de modder. Om nou in mijn honderdste etappe uit de rally te crashen, leek me geen goed idee. Dus we hebben het iets rustiger aan gedaan en op safe gereden.” Ook in het tweede deel van de etappe, na een lange verbindingsroute die de deelnemers van Bolivia terug in Argentinië bracht, zat het niet mee. “De regen ging precies voor ons uit. Hoosbuien! Gravelpaden waar je gewoonlijk makkelijk met 150 overheen kon, waren veranderd in glijbanen. Geen omstandigheden om het gas eens goed in te trappen.”

Meteen na de finish van de proef kreeg de Toyota een snelle servicebeurt. Dat was na de marathonetappe nodig. Het bivak in Salta moest vervolgens via een onverhard bergpad worden bereikt. Woensdag wordt vanwege het noodweer de negende etappe naar Chilicito als een lange verbindingsroute gereden.