article

1.6822297

UYUNI - De MAN van Hans Stacey kwam maandag als zevende aan in Uyuni. Een duintje zat de Bestenaar van het EVM Rally Team in de zevende etappe van de Dakar Rally dwars. "Zo'n klein rotding, maar ik reed er zo in vast. Mijn eigen stomme schuld."

Duintje zit Hans Stacey dwars

UYUNI - De MAN van Hans Stacey kwam maandag als zevende aan in Uyuni. Een duintje zat de Bestenaar van het EVM Rally Team in de zevende etappe van de Dakar Rally dwars. "Zo'n klein rotding, maar ik reed er zo in vast. Mijn eigen stomme schuld."

http://www.bndestem.nl/sport/sport-regionaal/duintje-zit-hans-stacey-dwars-1.6822297

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6822304.1484043126!image/image-6822304.jpg

Best,Autosport,Motorsport,Dakar,Dakar Rally

Sport regio