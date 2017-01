Dick Jaspers met NK-winst naar eerste plek op wereldranglijst

BERLICUM - Dick Jaspers heeft zijn Nederlandse titel in het driebanden terug. De 51-jarige Willebrorder won zondag in de finale van de nationale Masters in Berlicum met 40-19 van Glenn Hofman. Door de NK-winst steeg Jaspers bovendien naar de eerste plaats op de wereldranglijst.

Jaspers had in de eindstrijd achttien beurten nodig om Hofman te verslaan. Het was voor de achttiende keer dat hij de Nederlandse driebandentitel won. Zijn vorige titel dateerde van 2014.

In de halve finale had Jaspers zaterdagavond Jean van Erp opzij gezet. De Heeswijker, in 2015 nog nationaal kampioen, gold in Den Durpsherd in Berlicum als streekfavoriet. Jaspers klopte hem met 40-27 in 17 beurten.

In de andere halve finale versloeg Hofman titelverdediger Raimond Burgman, van wie hij vorig jaar nog in de finale verloren had: 40-17 in 33 beurten.

Jaspers is bezig aan de zoveelste sterke fase in zijn biljartloopbaan. Vorige maand werd hij voor de vijfde keer eindwinnaar van de wereldbeker driebanden.