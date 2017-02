Daverende stunt Barons, gifbeker Agathos nog niet leeg

BASKETBAL - In de eerste divisie van het basketbal stuntte Barons zaterdag door koploper Virtus op een 56-49 nederlaag te trakteren. Agathos krijgt het een divisie lager steeds lastiger na een nieuwe nederlaag tegen Bouncers, 53-84.

Mannen

EERSTE DIVISIE

Barons - Virtus 56-49

De altijd kritische Barons-coach Dusan Bozic was dit keer lyrisch over de prestatie van zijn team. Opvallend was dat de erg jeugdige Ruben Blaakman voor het talrijk opgekomen publiek topscorer werd met zeventien punten. Routinier en captain Bas Hüsstege was zo tevreden over de wedstrijd dat hij besliste nog een jaar door te gaan.

TWEEDE DIVISIE

Agathos - Bouncers 53-84

"Er zit geen bodem in de gifbeker lijkt het wel," aldus coach Wilbert Boons van de thuisclub. Op de laatste training voor de wedstrijd zag Boons Michael Leetens uitvallen met een enkelbreuk. "We waren dan ook geenszins compleet, en dat tegen de nummer twee. Toch kan ik de meespelende jeugd niets verwijten, zij deden wat zij konden."

EERSTE KLASSE

Virtus2 - Migliore 78-60

"Erg slecht," vond captain Tim Visser van de bezoekers de wedstrijd van zijn team. "Pas bij dertig punten achterstand konden we de marge nog verkleinen tot achttien."

Vrouwen

TWEEDE DIVISIE

Barons - OBC 67-51

"Gauw vergeten, het was een verplicht nummer leek het wel," aldus coach Jeroen Huysmans van Barons. "We kwamen eigenlijk geen moment écht in ons spel, maar toch was het vandaag voldoende voor de winst."