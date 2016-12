article

ZUNDERT - Raimond Burgman is de enige Nederlander in de halve finales van het Van Beers-Son Kersttoernooi driebanden in Zundert. De nationaal kampioen won donderdag eerst in zijn laatste poulewedstrijd van Eddy Leppens, vorig jaar nog de eindwinnaar in Zundert: 40-28 in 26 beurten.

Burgman enige Nederlander in halve finales Zundert

