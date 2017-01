Blauw Wit verslaat titelkandidaat Squirrels

BASKETBAL TWEEDE DIVISIE D - Blauw Wit klopte zaterdagavond Squirrels met 76-64 in Roosendaal. Daarmee verstevigt Blauw-Wit de vierde positie op de ranglijst.

Voor aanvang van de wedstrijd leden de bezoekers dit seizoen slechts één verliespartij, op de openingsdag tegen uitgerekend de Roosendaalse formatie van Gregory Tjin-A-Koeng.

,,Ook nu hebben we hun grootste gevaar in kunnen dammen. We wisten de passes op de twee mannen onder de ring met grote regelmaat te onderscheppen."

Op een korte fase in het derde kwart na, waarin Squirrels terugkwam, is de overwinning voor de thuisclub geen moment in gevaar geweest, zegt de Roosendaalse coach.

,,Sterker nog, als we in het derde kwart net even wat gecontroleerder hadden gespeeld was de marge zeker twintig punten geweest. Kortom, een superwedstrijd van onze kant."

Debuut

Voor de slechts 15-jarige Armand Bandu had het duel een speciaal tintje. ,,Hij mocht debuteren in het eerste team. Mooi is dat hij meteen zijn eerste puntjes meepakte," aldus Tjin-A-Koeng.

Giants

Verschillende spelers en coach Corne Terheijden van Giants bekeken de wedstrijd omdat Squirrels volgende week hun tegenstander is en de wedstrijd van Giants niet doorging. De wedstrijd van Giants werd zaterdag uitgesteld na het overlijden van Johan Hageman.

Johan Hageman was de vader van Marnik (U16) en Lauren (H1) die allebei spelen bij Giants.

Blauw Wit - Squirrels 76-64. (Kwartstanden 21-20, 42-33, 59-51, 76-64)