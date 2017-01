Agathos moet vrezen voor degradatie

BASKETBAL - In de tweede divisie van het basketbal moet Agathos na de 60-69 nederlaag tegen Green Eagles vrezen voor degradatie.

Mannen

EERSTE DIVISIE

Pendragon - Barons 81-71

De bezoekers speelden fanatiek en leidden driekwart van de wedstrijd. Pas in het slotkwart trok de ervaren thuisclub de zege naar zich toe. Opvallend was het meespelen van Danes Magila, waarbij eerder deze week een cyste werd verwijderd.



TWEEDE DIVISIE

Agathos - Green Eagles 60-69

De thuisclub staat er door de nederlaag tegen de nummer voorlaatst beroerd voor.

Blauw Wit - Baros 70-71

In een fysiek stevig duel speelde de thuisclub vooral verdedigend ijzersterk. Aanvallend was de eerste helft minder, 26-31. Na rust trok Blauw Wit het spel naar zich toe en leek de winst te pakken. Een driepunter in het slotsignaal besliste anders.



WBB Giants - Binnenland 91-62

De coach was vooral tevreden over een serie van 31-1 waardoor Giants in de eerste helft al ver uitliep. Opvallend was de laatste score van de wedstrijd, waarin 'kleintje' Viander van der Gaag met een dunk scoorde.

EERSTE KLASSE

Waldric - Migliore 68-81

Het doel, een plaats in de top zes, lijkt door de zege op rechtstreeks concurrent Waldric bereikt voor de Rijenaren.



Eastwood Tigers - Tantalus 66-67

"We stonden het hele duel achter en kwamen pas op het einde sterk terug. We kwamen nog heel dichtbij, maar helaas," aldus coach Marcel Dubois.

Vrouwen

Springfield - Barons 64-59

De bezoekers hadden moeite met het harde spel van de koploper.

Waldric - WBB Giants 40-29

"Een off-day", vond captain Laura van Calmthout van Giants. "Verdedigend liep het nog wel, maar aanvallend leek het of er een deksel op de ring lag."