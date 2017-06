Spanje hoopt dat Donnarumma zijn dag niet heeft

Spanje - Italië is vanavond een echte kraker in de halve finale van het EK Onder-21. Absolute blikvanger bij de Azzurri is de pas 17-jarige doelman Gianluigi Donnarumma. Halve Nederlander Marco Asensio hoopt dat de Italiaan zijn dag niet heeft.