Spanje en Italië maken zich op voor heerlijke kwalificatiekraker

Magistrale Nadal schrijft geschiedenis met tiende zege

11 juni Rafael Nadal heeft vandaag op het Court Philippe Chatrier in Parijs tennisgeschiedenis geschreven. De Spanjaard won voor de tiende keer Roland Garros. De bij vlagen magistrale Spanjaard versloeg in een eenzijdige finale de Zwitser Stan Wawrinka in drie sets: 6-2, 6-3, 6-4. Nog nooit in de geschiedenis van de tennisport won een speler een Grand Slam-toernooi tien keer.