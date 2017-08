Sjarapova viert terugkeer grand slam met winst

Nederlanders na drie uur al klaar op US Open: ook Bertens uitgeschakeld

28 augustus De Nederlandse deelname op de US Open heeft vandaag slechts drie uur geduurd. Na Robin Haase en Richèl Hogenkamp is ook Kiki Bertens al uitgeschakeld in de eerste ronde. Ze verloor in twee sets van de Griekse Maria Sakkari, de nummer 95 van de wereldranglijst: 6-3, 6-4. Morgen komt Lesley Kerkhove nog wel in actie bij haar debuut op een Grand Slam.